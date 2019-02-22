Разрыв Киевом договора по Азову оставит украинских рыболовов без работы

Расторжение соглашения по Азовскому морю принесет больше убытков Украине, которая и является инициатором разрыва договора. Об этом сообщила глава отдела организации и регулирования рыболовства Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анджела Кизилова.

По ее словам, российские рыбаки не много теряют в районах промысла, если вдруг такая ситуация случится, украинские потеряют больше. «Азовское море не такое богатое водными биоресурсами, чтобы каждый со своей стороны делал, что хотел, это должно регулироваться нормативным актом – количество судов, тралов, иначе можно нанести непоправимый ущерб», – цитирует Кизилову ТАСС.

Точные объемы потенциального ущерба она не назвала, это зависит о того, где нерестится лучше рыба, а также дадут ли ей вырасти. «Но судя по местам добычи – украинской стороне придется хуже, чем нашей», – подчеркнула представитель Росрыболовства.

Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб также сообщил, что Россия понесет незначительные потери. «Какой-то объем мы можем потерять по тюльке, по бычку. Но сейчас идет циклическое природное падение, рост будет года через два. Тем более, что кубанские и керченские рыбаки работают еще и в Черном море, так что надо просто продержаться пару лет – мы не живем короткими циклами», – сказал Сивочуб.

На разрыве договора с Россией по Азовскому морю настаивает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он прогнозирует, что расторжение соглашение может произойти в обозримом будущем, когда после слушаний в Международном арбитраже по морскому праву у Украины «будет полностью зафиксирована юридическая позиция».

Ранее представители рыболовной отрасли Украины заявили, что Азовское море практически потеряно для украинских рыбаков. В ближайшей перспективе им придется довольствоваться лишь прибрежным ловом. Главная причина – нежелание Киева договориться с Россией о границах рыболовства и постоянные попытки президента Петра Порошенко разрушить давно установившийся порядок пользования Азовским морем. Сложностей добавили захват Украиной сейнера «Норд» и постоянные угрозы киевских политиков разрушить Крымский мост.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.19

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