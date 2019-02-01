Украинские рыбаки: Вся азовская рыба уплыла вместе с Крымом

Промысловый улов рыбы на Украине сократился на 63%, в чем украинские СМИ поспешили обвинить «отделившийся Крымский полуостров». По данным ассоциация рыболовов Украины (АРУ), вылов рыбы составил всего 8,3 тыс. тонн. «Такой малый результат объясняется, прежде всего, отделением Крымского полуострова с 2014 года, в ходе которого Украина потеряла серьезную рыболовную базу: порты и рыболовецкий флот, которые приносили нашей стране 63% всего отечественного морского улова рыбной продукции», – сообщили в АРУ.

Кроме того, по данным украинских рыболовов, после возвращения Крыма в состав России на полуострове осталось 108 кораблей, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», минувшей осенью украинские рыбаки выступили против разрыва договора между Москвой и Киевом о совместном использовании Азовского моря. О такой позиции украинского рыболовецкого сообщества рассказал постпред президента Украины в несуществующей Автономной Республике Крым (АРК) Борис Бабин. «Существует мощное рыбацкое лобби, которое заинтересовано в сохранении действующего статуса-кво в Азовском море», – заявлял Бабин.

Несмотря на это, украинские дипломаты продолжают искать возможность денонсации договора. В частности, чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко заявлял: «Россия саботировала переговоры по разграничению границы в Азовском море. Украина может воспользоваться этим фактом и расторгнуть договор с РФ по Азову в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров».

Поводом для разговоров о разрыве заключенного в 2003 году договора стали тщательные осмотры судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив в Азовское море, которые осуществляли российские пограничники. Проект денонсации договора был регистрирован в Верховной Раде.

По мнению российского военного эксперта Виктора Баранца, разорвав «Большой договор» с Россией, Украина может довольствоваться лишь 30% азовской акватории в промысловых целях, а все важные нефтегазоносные районы моря оказались на российской стороне «срединной линии», принятой в международном праве.

По его словам, на сегодняшний день границами Украины в Азовском море условно можно считать 12-мильную прибрежную зону. Так определяются границы государств в любых морях. Однако если раньше по универсальному в международном праве варианту «срединной линии» Украина могла претендовать на 70% акватории Азова (как исключительной экономической зоны), то теперь, после ухода Крыма в состав России, только на 30%», – отметил Баранец.

Эксперт подчеркнул, что из-за своей антироссийской позиции и постоянных угроз Киев лишается богатств Азовского моря: «Во-первых, на шельфе Азова есть нефть и газ. Во-вторых, Азов богат рыбой. Тут обитают ценнейшие промысловые породы – белуга, севрюга, осетр. Не говоря о камбале, сельди, бычках, тюльке...».

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 01.02.19

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