Российские рыбаки полностью вытеснили украинских в Азовском море

Симферополь, Февраль 07 (Новый День, Иван Капустин) – Азовское море практически потеряно для украинской рыболовной отрасли. В ближайшей перспективе украинским рыбакам придётся довольствоваться лишь прибрежным ловом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители рыболовной отрасли Украины на пресс-конференции в Киеве.

Главная причина – нежелание Киева договориться с Россией о границах рыболовства и постоянные попытки Порошенко разрушить давно установившийся порядок пользования Азовским морем. Сложностей добавили захват Украиной сейнера «Норд» и постоянные угрозы киевских политиков разрушить Крымский мост.

В результате, ситуация регулируется по усмотрению хорошо вооружённой России, которая руководствуется вопросами собственной безопасности и интересами российских рыбаков.

«На сегодня это закрытые районы для промысла, опять же, построен тот же Крымский мост, который конкретно лишил украинских азовских рыбаков подхода в тот район для лова хамсы, того ресурса, который может давать до 30 тысяч тонн в год. На сегодня вылов азовской хамсы составляет около 100 тонн. Район для нас закрыт, нас туда не пускают. Постоянное присутствие военного флота России в Азовском море – фактор, который ограничивает передвижение наших украинских рыбаков», – пожаловался член российско-украинской комиссии по регулированию рыболовства в Азовском море Андрей Чуклин.

Кроме того, правительство Украины так и не определилось с квотами на вылов азовской рыбы в 2019 году.

«Рыбаки Азовского моря сидят на берегу. Азовское море к промыслу не приступило, хотя рыбаки РФ уже на промысле с первых чисел января. Там сейчас идет промысел тюльки, вида, который давал основной объем в копилку всего вылова. Рыбаки даже не вышли – нет перспектив, рыбаки сопредельного государства уже месяц работают», – добавил Чуклин.

Те, кто всё же рискует выйти в море, подвергаются преследованиям собственной украинской рыбохраны.

«Два дня назад на Азове было задержано наше судно нашей бердянской рыбоохраной, которое выловило 8 тонн тюльки. Штраф и компенсация за ущерб составили более 1,5 миллионов гривен. Если так пойдет и дальше, то есть не будет квот и наших рыбаков будут свои же задерживать, у нас останется право только на прибрежный лов. Прибрежный лов в прошлом году – это всего 2% от всего объема, выловленного на Азове», – сетует глава Ассоциации рыболов Украины Александр Чистяков.

Кроме прочего, убытки от отсутствия улова усугубляются финансовыми потерями от простоя судов и прекративших работу рыбоперерабатывающих цехов в прибрежных посёлках. В результате, по словам Чистякова, без работы остались более 10 тысяч человек.

Напомним, в конце октября прошлого года радикалы из числа украинских народных депутатов сорвали переговоры по вопросам вылова рыбы в Азовском море. Главарь запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров потребовал от СБУ выдворить руководителя Азово-Черноморского управления Росрыболовства Игоря Рулева, назвал его «преступником» и укорил представителей Украины за общение с российскими чиновниками.

Недавно ассоциация рыболовов Украины (АРУ) заявила, что промысловый улов рыбы на Украине сократился на 63%. Вылов составил всего 8,3 тыс. тонн.

По мнению российского военного эксперта Виктора Баранца, разорвав «Большой договор» с Россией, Украина может довольствоваться лишь 30% азовской акватории в промысловых целях, а все важные нефтегазоносные районы моря оказались на российской стороне «срединной линии», принятой в международном праве.

По его словам, на сегодняшний день границами Украины в Азовском море условно можно считать 12-мильную прибрежную зону. Так определяются границы государств в любых морях. Однако если раньше по универсальному в международном праве варианту «срединной линии» Украина могла претендовать на 70% акватории Азова (как исключительной экономической зоны), то теперь, после ухода Крыма в состав России, только на 30%», – отметил Баранец, подчеркнув, что помочь Украине в этой ситуации может договор о статусе Азовского моря, против чего не возражает Россия. Однако Киев по политическим причинам отказывается от переговоров.

Эксперт подчеркнул, что из-за своей антироссийской позиции и постоянных угроз Киев лишается богатств Азовского моря: «Во-первых, на шельфе Азова есть нефть и газ. Во-вторых, Азов богат рыбой. Тут обитают ценнейшие промысловые породы – белуга, севрюга, осетр. Не говоря о камбале, сельди, бычках, тюльке...».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.02.19

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