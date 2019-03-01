Украине разрешили выловить больше азовского бычка

Украина и Россия утвердили лимиты добычи рыбы в Азовском море. Украинские рыбаки выловят больше бычка. В Росрыболовстве объяснили, что это обусловлено востребованностью этого вида рыбы в «Незалежной».

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщило о подписании протокола по квотам на вылов рыбы в Азовском море. Согласно данным ведомства, украинские рыбаки получили несколько преимуществ, например, бычка им можно выловить 9 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн больше, чем для России, передает РИА «Новости».

«Что касается бычка, то российской стороной не востребован этот объект в таком объеме, как украинской. Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новацией в документе», – пояснили в Росрыболовстве.

По другим видам рыбы лимиты вылова были установлены на уровне в 50 тысяч тонн хамсы, 60 тысяч тонн тюльки, 320 тонн (доля России – 256 тонн, Украины – 64 тонны) черноморско-азовской проходной сельди, 520 тонн пиленгаса, 550 тонн (доля России – 440 тонн, Украины – 110 тонн) тарани.

В Росрыболовстве отметили, что при освоении 95% общего объема квот промысел останавливается обеими сторонами.

Как ранее сообщал «Новый День», представители рыболовной отрасли Украины пожаловались на то, что их из Азовского моря практически вытеснили российские рыбаки. Киев и Москва некоторое время не могли прийти к соглашению по квотам на вылов азовской рыбы, в результате украинские рыбаки указали на риск резкого сокращения добычи и потерю работы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

В Кремле подтвердили празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. / Офицер и его любовница сядут в тюрьму за шпионаж в пользу Украины. / «Остаточно прощавай!» Крым и Севастополь в целом интегрировались в Россию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»