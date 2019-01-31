Логистический манёвр: Украина построит сухопутный коридор мимо Крыма

Власти «Незалежной» вознамерились приступить к грандиозному строительству трассы, связывающей украинские порты на азовском побережье с портами Одесской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Вадим Черныш.

Подобным логистическим манёвром Украина пытается перенаправить отправляемые морем грузы для крупнотоннажных судов с портов Бердянска и Мариуполя на Одессу.

По мнению украинской стороны, проход грузовых судов через Керченский пролив затруднён «в связи с агрессивными действиями Москвы в Азовском море», которая применяет «избирательный принцип пропуска судов Российской Федерацией», чем «блокирует работу украинских портов Мариуполя и Бердянска».

Черныш также обвинил Россию в том, что Крымский мост создаёт технические ограничения для прохода украинских кораблей с высотой вместе с надпалубным оборудованием выше 33 метров.

Таким образом, резюмирует чиновник, «в Украине есть потребность в создании новых логистических цепей, которые могли бы уменьшить экономические убытки Приазовья, например, строительство дороги».

Кроме того, сохранив морские грузопотоки, в Киеве надеются развязать себе руки в конфликте с Россией по статусу Азовского моря.

Между тем, в Мариуполе и Бердянске ещё в октябре прошлого года прослышали об этих планах и забили тревогу. Эксперты обвинили режим Порошенко в том, что Киев готов угробить Бердянск и Мариуполь, лишь бы не идти на уступки Москве.

В частности, бежавший из Крыма на Украину экономист Юрий Смелянский не исключил прекращения работы азовских гаваней в ближайшей перспективе и признал, что это вызовет катастрофические последствия для Бердянска и Мариуполя, получающих основной доход от работы портов.

«Тогда умирают порты, а для Бердянска порт – это жизнь города, он один из основных градообразующих предприятий. А это уже удар по государственному и местному бюджету. Местный бюджет не выдержит, значит государство будет его дотировать. Это деньги из госбюджета, и тут действительно будут миллиарды (гривен)», – оценил неоднозначную затею Смелянский.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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