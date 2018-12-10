Экс-сотрудник СБУ: Два корабля НАТО могли отбить Крым у России

Идя разместить по всей территории Украины вооружённые контингенты НАТО, в том числе, у черноморских берегов, по-прежнему не оставляет умы представителей властных и силовых структур Украины.

Такую тактику они оправдывают тем, что это позволит удержать уходящие из-под контроля Киева территории, так как Россия испугается реагировать на украинские провокации неизбежно вступая с Западом в прямое силовое противостояние, которое незамедлительно последует, если РФ решится ответить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом убеждён и экс-сотрудник киевского главка СБУ Иван Ступак, который поделился своими соображениями в эфире украинского националистического телеканала «Zik».

По мнению Ступака, Черное море как территория извечного противостояния России и НАТО – это идеальное место, где украинские ВМС могли бы спровоцировать конфликт с кораблями РФ, но при этом, прикрыться, как живым щитом, мощными и до зубов вооружёнными кораблями НАТО.

«Идёт обычная игра мускулами. Каждая сторона меряется, у кого больше мышц на данный момент на данной территории. Да, они постоянно меряются в других сферах, но здесь, в Чёрном море, мы видим конкретную территорию, где они меряются. Это больше игра на «кто первый даст слабину, кто испугается»», – отметил он и добавил, что и в акватории Чёрного моря, так же, как и в Азовском, Россия обязательно ответит на украинскую провокацию, но уже неизбежно нарвётся на сильного противника.

Бывший сотрудник СБУ заверил ведущего программы, что Россия может повторить действия против украинских кораблей не только в Азовском, но и в Чёрном море.

«Могут. Но тогда нам поможет присутствие НАТО. Есть такое мнение, оно уже не раз озвучивалось, что, если бы в 2014-м году хотя бы один или два корабля НАТО находились в районе Крыма, то мы бы Крым не потеряли. Россияне просто испугались бы и не рискнули противостоять такой огромной махине, как западный мир», – цитирует Ступака «Политнавигатор».

Как сообщал «Новый День», Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.12.18

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