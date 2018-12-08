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Суббота, 8 декабря 2018, 19:44 мск

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Дончанин узнал в задержанном украинском моряке своего пытателя

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым

Житель Донецка опознал в задержанном украинском моряке пытавшего его сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Вскоре после задержания украинских моряков, последовавшем за провокацией в Керченском проливе, в Федеральную службу РФ (ФСБ) обратился житель Донецка. Он заявил, что узнал в одном из них человека, который пытал его в Бердянске, рассказал начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов.

«В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений», – приводит «Лента.ру» слова офицера.

Говоря о задержанных моряках, Шишов подчеркнул, что они не являются военнопленными: их обвиняют в совершении уголовного преступления.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.18

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