Украина произвела на свет два боевых катера

В Одессе приступили к испытаниям десантно-штурмовых катеров «Кентавр-ЛК» для высадки морского десанта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», двигатели для катеров произведены в Новой Зеландии, корпуса – в «Незалежной».

На государственных испытаниях проверили «десантовместимость» судов – с размещением личного состава вместе с боевым снаряжением, оружием и боеприпасами.

В качестве испытуемых привлекли военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВМС Украины.

Согласно характеристикам, десантно-штуромовой катер вмещает до 32 человек десанта и развивает скорость до 40 узлов благодаря двум новозеландским двигателям Hamilton Jet.

Десант внутри катера «Кентавр-ЛК». Фото: mil.in.ua

Судна вооружены двумя 80-мм реактивными системами залпового огня, двумя пулемётами, гранатомётом и системой дымовой завесы.

Предполагаемый театр военных действий, где собираются использовать боевые катера, пока не раскрывается.

Примечательно, что на военной карте в расположении украинских морпехов отсутствует изображение Крымского моста.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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