В Севастополь направлен новый корабль с «Калибрами» на борту

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Орехово-Зуево» осуществляет переход в Севастополь из Новороссийска, где прошёл последние государственные испытания.

Как передаёт Корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота России Алексей Рулев.

«Новый МРК Черноморского флота «Орехово-Зуево» выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний и начал переход из пункта базирования Новороссийск в пункт постоянной дислокации – Севастополь», – сообщил военный.

Торжественный подъем Военно-морского флага и приём корабля в состав ВМФ пройдут в Севастополе в декабре.

Корабль вооружён, в том числе, универсальным ракетным комплексом большой дальности «Калибр-НК».

«Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» является седьмым серийным кораблем проекта 21631 (шифр «Буян-М»), которые построены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» по заказу ВМС России. Головным кораблем является «Град Свияжск» (введен в состав Каспийской флотилии 27 июля 2014 года). Вторым – «Углич» (введен в состав Каспийской флотилии 27 июля 2014 года). Третьим – «Великий Устюг» (введен в состав Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года). Четвертым – «Зеленый Дол» (12 декабря 2015 года введен в состав Черноморского флота). Пятым – «Серпухов» (12 декабря 2015 года введен в состав Черноморского флота). Шестым – «Вышний Волочек» (01 июня 2018 года введен в состав Черноморского флота)", – сообщает сайт korabli.eu.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») являются многоцелевыми кораблями класса «река-море».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.12.18

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