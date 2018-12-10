В состав Черноморского флота торжественно принят новейший МРК «Орехово-Зуево» с «Калибрами» на борту

В Севастополе прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Андреевский флаг нового корабля был освящен в храме Архистратига Михаила и доставлен морем к причалу Минная стенка, где состоялась торжественная церемония.

К экипажу корабля обратились командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, представители Главного командования Военно-Морского Флота и делегация города Орехово-Зуево.

В своём обращении вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что сегодняшний подъем Андреевского флага на новом корабле – это продолжение реализации планов по модернизации флота.

Вице-адмирал Моисеев рассказал, что пополнение флота новыми боевыми кораблями идёт по графику.

«Процесс поступления новых кораблей идёт по графику, при этом черноморцы не на словах, а на деле показывают, что способны эффективно управлять и применять новые образцы техники и вооружения. До конца декабря в Новороссийске мы планируем подъем флага на новом патрульном корабле «Василий Быков», – доложил командующий Черноморским флотом.

Кроме того, Моисеев сообщил, что в 2019 году в состав флота войдут патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

«Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах», – заявил вице-адмирал.

После подъёма Андреевского флага, экипаж корабля пройдёт специальные боевые и тактические курсы, после чего сразу же приступит к выполнению плановых боевых задач, сообщает пресс-служба ЧФ.

МРК «Орехово-Зуево» является седьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М», построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Назначение кораблей проекта «Буян-М» – охрана и защита экономической зоны государства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.12.18

Гражданские суда Украины несут прямую угрозу Крымскому мосту. / Мэр Львова: Возвращение Крыма без тотальной зачистки смерти подобно. / Украинские военные мародерствуют в селе на границе с Крымом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»