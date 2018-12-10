В состав Черноморского флота торжественно принят новейший МРК «Орехово-Зуево» с «Калибрами» на борту

В Севастополе прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Андреевский флаг нового корабля был освящен в храме Архистратига Михаила и доставлен морем к причалу Минная стенка, где состоялась торжественная церемония.
К экипажу корабля обратились командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, представители Главного командования Военно-Морского Флота и делегация города Орехово-Зуево.
В своём обращении вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что сегодняшний подъем Андреевского флага на новом корабле – это продолжение реализации планов по модернизации флота.
Вице-адмирал Моисеев рассказал, что пополнение флота новыми боевыми кораблями идёт по графику.
«Процесс поступления новых кораблей идёт по графику, при этом черноморцы не на словах, а на деле показывают, что способны эффективно управлять и применять новые образцы техники и вооружения. До конца декабря в Новороссийске мы планируем подъем флага на новом патрульном корабле «Василий Быков», – доложил командующий Черноморским флотом.
Кроме того, Моисеев сообщил, что в 2019 году в состав флота войдут патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.
«Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах», – заявил вице-адмирал.
После подъёма Андреевского флага, экипаж корабля пройдёт специальные боевые и тактические курсы, после чего сразу же приступит к выполнению плановых боевых задач, сообщает пресс-служба ЧФ.
МРК «Орехово-Зуево» является седьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М», построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.
Назначение кораблей проекта «Буян-М» – охрана и защита экономической зоны государства.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 10.12.18
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