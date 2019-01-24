Черноморский флот усилили двумя ракетными кораблями с «Калибрами»

Черноморский флот России пополнится двумя малыми ракетными кораблями «Грайворон» и «Ингушетия». Оба ракетоносца войдут в состав флота в 2019 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба Главкомата ВМФ.

«Новые МРК пополнят 41-ю Севастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров. Для них уже подготовлены экипажи. В 41-ю бригаду входят дивизион МРК и тактическая группа ракетных катеров. В настоящее время в ней кроме катеров числится семь малых ракетных кораблей различных типов. Последний МРК – «Орехово-Зуево» проекта 21631 «Буян-М». Он заложен на Зеленодольском заводе в 2014 году, «Грайворон» – в 2015-м», – приводят «Известия» данные Главкомата.

Корабли подобного класса разрабатывались для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако после участия в ликвидации террористов в Сирии, где были применены «Калибры», запущенные из Каспийского и Средиземного морей, ракетные катера продемонстрировали возможности боевых средств мощной ударной силы.

Новые ракеты могут поражать цели на удалении до 2,5 тысяч метров в глубине территории противника.

Ранее в Севастополе прошла торжественная церемония по приёму в состав Черноморского флота новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево».

МРК «Орехово-Зуево» является седьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М», построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.01.19

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