Севастополь способен в одиночку накрыть ракетами всю Украину – киевский эксперт

России достаточно использовать всего шесть новых подводных лодок в Севастопольской бухте, чтобы нанести ракетные удары по всей Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, киевскому руководству не стоит снисходительно относиться к предупреждениям Москвы о сокрушительном ответе в случае наступления Украины в Донбассе.

«Нет, это не бряцание оружием. Это шесть новых подводных лодок. У них в одном залпе до двухсот ракет, в том числе «Калибр». Эти ракеты могут наносить удары за тысячу, а то и за две тысячи километров. Из Крыма ими можно наносить удары по всей территории Украины. И не только Украины. Фактически и по странам НАТО», – приводит .«ПолитНавигатор» слова эксперта.

Отметим, что кроме подводных лодок, в Севастополе базируется группа ракетных кораблей с комплексами «Калибр» на борту.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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