Россия «со страху» вывела все корабли в Чёрное море – Минобороны Украины

Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота РФ в связи с международными морскими учениями Sea Breeze 2021. Действия Москвы вызваны «страхом» перед «солидарностью союзников Киева в отстаивании суверенитета Украины».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По словам Скибицкого, Россия в очередной раз показала всему миру свои «агрессивные намерения».
«Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится», – утверждает он.
Представитель украинской разведки уверен, что потенциал российского флота «намного уступает» силам «союзников Украины», находящимся в Чёрном море.
«Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи... Но России явно не хватает сил и средств», – заявил Скибицкий.
Между тем, по признаниям украинских экспертов, военный потенциал Крыма позволяет наносить сокрушительные удары по всей территории Украины и черноморскому региону.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 02.07.21
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