российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 июля 2021, 16:19 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Россия «со страху» вывела все корабли в Чёрное море – Минобороны Украины

Фото: Минобороны РФ

Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота РФ в связи с международными морскими учениями Sea Breeze 2021. Действия Москвы вызваны «страхом» перед «солидарностью союзников Киева в отстаивании суверенитета Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, Россия в очередной раз показала всему миру свои «агрессивные намерения».

«Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится», – утверждает он.

Представитель украинской разведки уверен, что потенциал российского флота «намного уступает» силам «союзников Украины», находящимся в Чёрном море.

«Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи... Но России явно не хватает сил и средств», – заявил Скибицкий.

Между тем, по признаниям украинских экспертов, военный потенциал Крыма позволяет наносить сокрушительные удары по всей территории Украины и черноморскому региону.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.07.21

Киев обвинил Газпром в рекордном росте европейских цен на газ. / Суд отправил краснодарца на восемь лет в колонию за шпионаж. / В Кремле никто не готовится к встрече с Зеленским – Песков. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Спасения нет» – украинский военный эксперт шокирован ракетной мощью РФ

Севастополь способен в одиночку накрыть ракетами всю Украину – киевский эксперт

«Вторжения не будет»: Россия нейтрализует Украину ракетами – киевский эксперт

Россия сполна отомстит Украине после завершения натовских учений «Си Бриз-21»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,