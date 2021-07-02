Россия «со страху» вывела все корабли в Чёрное море – Минобороны Украины

Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота РФ в связи с международными морскими учениями Sea Breeze 2021. Действия Москвы вызваны «страхом» перед «солидарностью союзников Киева в отстаивании суверенитета Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, Россия в очередной раз показала всему миру свои «агрессивные намерения».

«Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится», – утверждает он.

Представитель украинской разведки уверен, что потенциал российского флота «намного уступает» силам «союзников Украины», находящимся в Чёрном море.

«Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи... Но России явно не хватает сил и средств», – заявил Скибицкий.

Между тем, по признаниям украинских экспертов, военный потенциал Крыма позволяет наносить сокрушительные удары по всей территории Украины и черноморскому региону.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.07.21

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