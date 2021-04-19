«Вторжения не будет»: Россия нейтрализует Украину ракетами – киевский эксперт

Украина – гибнущее государство, которое совершенно не выгодно захватывать и потом содержать. Чтобы лишить «Незалежную» остатков военного потенциала, угрожающего Донбассу, России достаточно нанести удар по главным объектам украинской инфраструктуры и по скоплениям войск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

«Для того, чтобы принуждать Украину к миру, а разговоры такие, опасения у украинского руководства, очевидно, есть, вообще не надо российским войскам переходить границу. Там есть всякие «Калибры» и прочие, которые с территории и с акватории Каспийского моря наносили точечные точные удары за тысячи километров.

Никакие угрозы – «тысячи жертв», «русские умоются кровью» – Москву не пугают. Вообще, русские могут, не переходя границу, нанести сокрушительный удар по украинским вооруженным силам, после чего сопротивляться будет нечем.

Что называется, можно голыми руками брать, но брать-то не будут, потому что – кому она нужна, наша страна бедная, кроме нас самих. Зачем брать на себя эту ношу – падающая экономика, отсутствие вменяемой элиты, которая может перехватить руководство... ничего этого нет.

Я считаю практически невероятным наступление на территорию Украины с какими-то целями контроля, менять власть и так далее. Сама власть делает всё для того, чтобы угробить нашу страну и население.

Поэтому самый естественный вариант у России – это просто ждать, пока они, наши руководители, нас всех угробят. И тогда, просто, вместе с США, Европой решать, что делать с этой пустыней. Все эти разговоры о том, что вот, сейчас будут оккупировать, – это, по-моему, чистый бред», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно к берегам Крыма прибыли корабли Каспийской флотилии с ракетными комплексами «Калибр» на борту.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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