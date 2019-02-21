Киев планирует подставить под российский огонь натовских наблюдателей в Керченском проливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении военно-морских сил Украины прорываться без разрешения и лоцманского сопровождения через Керченский пролив с представителями НАТО на своих кораблях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом министр рассказал сегодня на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

«Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», – цитирует Лаврова РИА Новости.

Весьма вероятно, Украину к новой провокации подталкивают из США, представителей которых не будет на украинских кораблях в составе наблюдателей НАТО во время прорыва в Азовское море. Госдепу для обвинения России, также как и Киеву, выгодна гибель европейцев в инциденте.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер поддержал идею отправки наблюдателей НАТО в Азовское море на военных судах ВМСУ, отдав, таким образом, судьбы европейцев в руки неуравновешенных украинских капитанов технически несовершенных украинских бронекатеров.

Ранее о решительном намерении прорываться через Керченский пролив в Азовское море заявляли глава СНБО, министр иностранных дел и президент Украины.

Кроме того, в декабре стало известно, что Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.02.19

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