Суд оставил за решеткой четырех задержанных в Керченском проливе украинских военных

Верховный суд Крыма отказался удовлетворить апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца четырех украинских моряков, задержанных за нарушение границы России в ходе инцидента в Керченском проливе.

Вердикт был вынесен в среду вечером. Суд отклонил апелляционные жалобы в отношении украинских военнослужащих Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло и Сергея Цыбизова. При этом суд уточнил срок содержания обвиняемых под стражей, исправив техническую ошибку суда первой инстанции, указавшего срок ареста в днях, а не в сутках, как требует УПК, передает РИА «Новости». Срок ареста сокращен на одни сутки – до 24 января 2019 года

Заседание по еще одной апелляции было перенесено на 21 декабря по просьбе адвоката. Речь идет о жалобе, касающейся моряка Виктора Беспальченко.

Стоит отметить, что адвокаты задержанных военнослужащих ВМС Украины потребовали признать своих клиентов военнопленными и освободить из-под ареста. По их мнению, к украинским военным следует применять Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, а не Уголовно-процессуальный кодекс РФ. На это судья Верховного суда Крыма Алла Овчинникова ответила, что согласно Женевской конвенции украинских моряков, которые были задержаны за нарушение госграницы РФ, нельзя признать военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

Всего на сегодняшний день апелляционные жалобы подали адвокаты 15 моряков. В четверг, 20 декабря, как ожидается, Верховный суд Крыма рассмотрит еще пять апелляций на арест украинских моряков.

Как сообщал «Новый День», 25 ноября бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили границу России. На протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников остановиться. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы. Задержанным морякам предъявили обвинения в нарушении границы РФ, совершенном по предварительному сговору. Им грозит до шести лет лишения свободы. В Киеве керченский инцидент назвали «актом агрессии» России. Москва расценила происшествие как намеренную провокацию.

Отметим, что задержанные украинцы отказываются давать показания и настаивают на применении к ним статуса военнопленных. Их адвокаты заявляют, что поэтому их нельзя судить, а следует отпустить. Ранее начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявлял, что Украина пытается представить арестованных украинских моряков военнопленными, но они, согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 19.12.18

В Крыму у боевика из группировки «Аскер» нашли схрон с 12 килограммами тротила. / Госдеп намекнул Порошенко, что пора сворачивать военное положение. / Секретарь украинского Совбеза угрожает ракетным ударом по Крымскому мосту. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»