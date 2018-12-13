Командир еще одного задержанного в Керченском проливе украинского судна не стал давать показания

Олег Мельничук, командир украинского буксира «Яны Капу», задержанного за нарушение государственной границы России в Керченском проливе, отказался давать показания и признавать вину. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев в своем Facebook.

Защитник сообщил, что следственные действия в отношении его клиента прошли накануне. По его утверждению, Мельничук в своих показаниях указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний.

Адвокат также сообщил, что отказался подписать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что давать показания отказались также командир катера «Бердянск» украинских ВМС Роман Мокряк и капитан корабля «Николь» Денис Гриценко.

Ранее начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявлял, что Украина пытается представить арестованных после инцидента в Черном море моряков, как военнопленных, но они, согласно Конвенции об обращении с военнопленными, не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Как сообщал РИА «Новый День», 25 ноября бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили границу России. На протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников остановиться. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.18

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