Порошенко приносит в жертву Украину ради нескольких процентов своего рейтинга

Президент России Владимир Путин считает, что целью провокации в Керченском проливе было повышение рейтингов одного из кандидатов в президенты Украины. При этом Киев, по мнению российского лидера, ожидал, что кто-то из украинских моряков погибнет.

Отвечая на вопрос журналиста «Известий» о провокации в Керченском проливе, Путин ответил: «Констатируем, что это провокация – так, это уже хорошо. Провокации всегда плохи, провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нашим украинским партнерам нужно такое развитие событий? Понятно, что там выборы, это нужно чтобы поднять рейтинг одного кандидата в президенты – это плохо».

По словам президента, с точки повышения рейтинга провокация удалась, поддержка Петра Порошенко выросла. «В этом смысле он свою задачу выполнил за счет интересов страны», – констатировал Путин, добавив, что не одобряет такой подход.

Что касается будущего украинских военнослужащих, которых задержали российские пограничники, в Киеве рассчитывали, что кто-то из них погибнет. «Но, слава богу, этого не случилось, и теперь они недовольны. Судьбу задержанных решит следствие и российский суд», – заключил президент.

Как сообщал «Новый День», 25 ноября бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили границу России. На протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников остановиться. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы. Задержанным морякам предъявили обвинения в нарушении границы РФ, совершенном по предварительному сговору. Им грозит до шести лет лишения свободы. В Киеве керченский инцидент назвали «актом агрессии» России. Москва расценила происшествие как намеренную провокацию.

Отметим, что задержанные украинцы отказываются давать показания и настаивают на применении к ним статуса военнопленных. Их адвокаты заявляют, что поэтому их нельзя судить, а следует отпустить. Ранее начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявлял, что Украина пытается представить арестованных украинских моряков военнопленными, но они, согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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