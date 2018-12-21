В заявлении Порошенко о переброске войск к Азову увидели пиар и желание продлить военное положение

Президент Украины Петр Порошенко объявил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей. Заявление об этом он сделал накануне во время посещения подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области.

По словам Порошенко, авиация перекидывает «десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей». Об этом сообщается на сайте украинского президента. При этом он не уточнил количество перебрасываемых подразделений. Порошенко лишь указал, что бригады встали на защиту «наиболее опасного направления».

Он также заявил, что боевые части ВСУ в настоящий момент «резко увеличили» боевую готовность, добавив, что на усиленный режим службы переведены подразделения погранслужбы, нацгвардии, нацполиции и СБУ. По словам Порошенко, с момента введения военного положения оборона Украины была «максимально укреплена». Он добавил, что граница страны охраняется «в усиленном режиме».

Напомним, в начале декабря украинский президент заявил о передислокации подразделений ВСУ на границу с Россией и усилении ПВО. Корабли и катера пограничников были приведены в полную боевую готовность. Также в стране начались военные сборы резервистов и учения с их участием.

Порошенко усиленно перебрасывает войска, готовясь, с его слов, к вероятному отражению «российской агрессии», после введения военного положения в десяти приграничных с РФ и Приднестровьем областях Украины. Поводом для введения военного положения стал инцидент с задержанием трех украинских военных кораблей, нарушивших границу России в Керченском проливе 25 ноября.

На заявление Порошенко отреагировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его мнению, «это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение» (цитата по РИА «Новости»). Депутат отметил, что переброска войск, объявленная Порошенко, бессмысленна, поскольку «туда никто не собирается нападать».

Накануне президент России Владимир Путин заявил во время своей пресс-конференции, что целью провокации в Керченском проливе было повышение рейтинга Порошенко в преддверии президентских выборов в марте 2019 года. По мнению российского лидера, украинскому президенту отчасти удалось достичь своей цели. Путин отметил, что после инцидента Порошенко в электоральном рейтинге переместился с пятого на второе место.

Напомним, 10 декабря представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин, ссылаясь на данные республиканской разведки, сообщил, что украинское командование сформировало ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек для наступления на позиции ополченцев со стороны Мариуполя с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к границе России. Офицер отметил, что вдоль линии соприкосновения сосредоточено десятки танков, реактивных систем залпового огня, около 200 орудий и минометов.

По словам Басурина, поводом для наступления послужит взрыв на Мариупольском химическом заводе, совершенный украинскими спецслужбами, в чем обвинят ополчение ДНР. Позже он сообщил, что для усиления группировки ВСУ подтянули к Мариуполю 150 морских пехотинцев и 9 бронетранспортеров.

По мнению МИД РФ, резкое обострение ситуации в Донбассе нужно президенту Украины Петру Порошенко для повышения своего неуклонно снижающего рейтинга накануне президентских выборов.

Также появилась информация о том, что Украина готовит провокацию на границе с Крымом. Позже ее подтвердили в МД и СВР. Отмечалось, что воруженная провокация планируется в районе Перекопского перешейка, который соединяет Крымский полуостров с материком.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 21.12.18

Депутаты утвердят структуру мэрии Екатеринбурга до Нового года. / Депутаты Ямала заказали фильм про себя за полмиллиона рублей. / Глава Пентагона покидает пост из-за разногласий с Трампом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»