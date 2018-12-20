Путин наприбавлял процентов украинским кандидатам в президенты – особо угодив Порошенко

Президент России Владимир Путин, говоря о подоплёке недавней украинской провокации в Керченском проливе, предположил, что она нужна была Президенту Порошенко для поднятия собственного рейтинга в преддверии президентских выборов в марте 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по мнению российского лидера, украинскому президенту отчасти удалось достичь своей цели.

Об этом Путин рассказал на пресс-конференции для СМИ в Москве.

«У Юлии Владимировны сейчас более 20%. У Зелинского (Зеленского – ред. «НД»), Бойко, Порошенко – по 12%», – поделился своими данными президент РФ.

Вместе с тем, по данным официальных украинских источников и СМИ, по состоянию на 14 декабря, через 19 дней после провокации украинских катеров, рейтинг Порошенко остаётся самым низким среди главных претендентов на президентское кресло. Согласно последним данным, кандидаты расположились следующим образом: Тимошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко – и только затем, на пятом месте, Порошенко.

По результатам всеукраинского опроса, проведённом Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко и Центром «Социальный мониторинг», на сегодня лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко имеет наибольшую поддержку избирателей (14,8%). Вторым следуют актер Владимир Зеленский (8,8%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (8,6%), лидер «Оппозиционной платформы – За життя» Юрий Бойко (8,3%). Действующий президент Петр Порошенко расположился на пятом месте (8,1% ).

Среди респондентов, которые заявили, что точно примут участие в голосовании на президентских выборах, голоса распределились следующим образом: 20% – Ю.Тимошенко, 11,9% – Владимир Зеленский, 11,6% – Анатолий Гриценко, 11,1% – Юрий Бойко, 10,9% – Петр порошенко.

Напомним, по данным директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, украинского политолога Михаила Погребинского, у Порошенко нет шансов выиграть президентскую гонку.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.18

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