Ещё трём украинским морякам-нарушителям отказали в изменении меры пресечения

Капитан-лейтенант Сергей Попов и старшие матросы Михаил Власюк и Богдан Головаш останутся в СИЗО до 24 января 2019.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение сегодня принял Верховный суд Крыма.

Ранее суд отклонил апелляционные жалобы в отношении украинских военнослужащих Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло и Сергея Цыбизова.

Стоит отметить, что адвокаты задержанных военнослужащих ВМС Украины потребовали признать своих клиентов военнопленными и освободить из-под ареста. По их мнению, к украинским военным следует применять Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, а не Уголовно-процессуальный кодекс РФ. На это судья Верховного суда Крыма Алла Овчинникова ответила, что согласно Женевской конвенции украинских моряков, которые были задержаны за нарушение госграницы РФ, нельзя признать военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

При этом суд уточнил срок содержания обвиняемых под стражей, исправив техническую ошибку суда первой инстанции, указавшего срок ареста в днях, а не в сутках, как требует УПК. Срок ареста сокращен на одни сутки – до 24 января 2019 года

Заседание по еще одной апелляции было перенесено на 21 декабря по просьбе адвоката. Речь идет о жалобе, касающейся моряка Виктора Беспальченко.

Всего на сегодняшний день апелляционные жалобы подали адвокаты 15 моряков. В четверг, 20 декабря, как ожидается, Верховный суд Крыма рассмотрит еще пять апелляций на арест украинских моряков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.12.18

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