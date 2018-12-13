Российские пограничники, задержавшие корабли ВМС Украины, получили грамоты

Госдума наградила почетными грамотами российских пограничников, которые участвовали в задержании украинских кораблей в Керченском проливе. Депутаты отметили мужество и профессионализм экипажей пограничных сторожевых катеров, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские пограничники «пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в наших территориальных водах».

«Сегодня в Крыму по поручению совета Думы наши коллеги – председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов вручили почетные грамоты Государственной Думы экипажам пограничных сторожевых кораблей и пограничных сторожевых катеров, участвовавших в предотвращении провокации, устроенной властями Киева в Керченском проливе», – сообщил спикер.

При этом Володин особо отметил, что пограничники действовали в полном соответствии с нормами международного права.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.18

В Киеве утверждают, что СБУ заранее знала о планах России вернуть Крым. / Украина сворачивает военное положение – надо возвращать моряков. / Бывшего вице-премьера Крыма оставили под стражей до марта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»