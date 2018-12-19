Секретарь украинского Совбеза угрожает ракетным ударом по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина располагает новейшими ракетами, которые, если понадобится, могут уничтожить Крымский мост.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», модернизированные ракетные комплексы, по словам Турчинова, уже направлены для укрепления обороны украинского побережья Чёрного и Азовского морей.

«Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране, на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования», – заявил секретарь Совбеза в интервью ВВС.

Среди прочих потенциальных целей для уничтожения, чиновник назвал объект, который «очень разрекламирован», очевидно имея в виду мост через Керченский пролив: «Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован».

«Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерной группировки Военно-морских сил в Азовском море», – заявил Турчинов.

Напомним, сегодня секретарь СНБО Украины анонсировал направление в Керченский пролив нового отряда кораблей под прикрытием ОБСЕ и НАТО

Симферополь, Иван Капустин

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