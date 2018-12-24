Матвиенко предупредила об украинских вооружённых вылазках в Донбассе и Крыму

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает антироссийских вооружённых провокаций со стороны режима Порошенко до мартовских выборов на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава Совфеда заявила на пресс-конференции в Москве.

«Я не исключаю, что до выборов могут быть еще провокации – на Донбассе, на границе с Крымом. Не случайно стягиваются вооружения и подразделения вооруженных сил Украины на линию разграничения с Донбассом», – цитирует Интерфакс Матвиенко.

Главная цель провокаций – нагнетание истерии в украинском обществе и срыв президентских выборов, ради продления власти кабинета Порошенко на неопределённый срок.

«Они будут делать все для того, чтобы либо сорвать выборы, либо попытаться создать такую ужасающую атмосферу в стране, в которой будут винить Россию. И они уже просто доводят до – я не знаю какого – психологического состояния свой народ, когда каждый день говорят, что «Россия готовится напасть на Украину», «Россия – агрессор», «Россия готовит войну», «будет война». Они уже просто ввели в такой ступор, такой страх людей, что там другого-то ничего светлого нет», – предупреждает глава верхней палаты парламента.

Как сообщал «Новый День», Украина направляет в Керченский пролив новый отряд кораблей под прикрытием ОБСЕ и НАТО, а секретарь украинского Совбеза угрожает ракетным ударом по Крымскому мосту.

Недавно в Крыму у боевика из группировки «Аскер», подконтрольной СБУ, нашли схрон с 12 килограммами тротила.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.12.18

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