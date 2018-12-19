В Крыму у боевика из группировки «Аскер» нашли схрон с 12 килограммами тротила

В Крыму предъявлено обвинение боевику батальона имени Номана Челебиджихана из политической группировки «Аскер» за хранение боеприпасов и взрывчатки в особо крупных размерах. Экстремист был задержан во время возвращения в Крым на пункте пропуска «Джанкой» 12 декабря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории РК тайника (схрона) с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили указанный схрон, в котором находилось 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию», – пояснили в ФСБ.

По информации правоохранителей, обвиняемый является членом националистического военизированного формирования батальон имени Номана Челибиджихана политической группировки «Аскер».

57-летний боевик является гражданином России. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.2 ст.222 и ч.2 ст.222.1 УК РФ).

Ранее, в начале ноября, был схвачен ещё один боевик крымско-татарского формирования «Аскер». «22-летний житель Кировского района Республики Крым прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в период с 2016 по 2018 годы», – сообщили в Погрануправлении республики.

Напомним, что крымско-татарский батальон «им. Номана Челебиджихана» (боевое крыло политического формирования «Аскер») был создан в конце 2015-го года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Как сообщал «Новый День», в марте прошлого года в Армянске также был задержан один из членов незаконного батальона.

Фото: пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю

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