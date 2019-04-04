На границе с Крымом боевики Ислямова обстреляли украинский нацбат

В Херсонской области боевики батальона «Аскер» и нацбата «Азов» не поделили охранный бизнес. Из огнестрельного оружия были обстреляны несколько автомобилей.

Инцидент произошел около поселка Чонгар, пишут украинские СМИ. По некоторым данным, один из автомобилей может принадлежать местному чиновнику. Отмечается, что пострадавших в перестрелке нет.

В настоящее время на месте происшествия работают украинские правоохранители. Они задерживают участников перестрелки. Возбуждено уголовное дело.

Между украинскими националистами и крымско-татарским батальоном давно назрел конфликт. Ранее одиозный украинский националист Илья Кива – бывший советник главы МВД Украины Арсена Авакова, выступил с обвинениями в адрес военизированных группировок запрещенного в РФ меджлиса. Он заявил, что боевики всеми способами избегают боевых действий на передовой в Донбассе, но зато с удовольствием мародерствуют на Херсонщине, поближе к Крыму.

Напомним, суд на Украине обязал СБУ возбудить уголовное дело против бежавшего в Киев от Русской весны организатора антироссийского вооруженного формирования и одного из идеологов блокады Крыма Ленура Ислямова. Радикала обвиняют в госизмене. В российском Крыму Ислямов и члены его батальона, также обвиняются в преступлениях против РФ.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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