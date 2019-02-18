На Украине собираются засудить организатора блокады Крыма

Суд на Украине обязал СБУ возбудить уголовное дело против бежавшего в Киев от Русской весны организатора антироссийского вооружённого формирования и одного из идеологов блокады Крыма Ленура Ислямова.

Радикала обвиняют в госизмене.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке украинский адвокат Валентин Рыбин.

Рыбин обвиняет Ислямова в поддержке действий России по присоединению Крыма до того, как он перебежал на сторону киевского режима.

«Ассалам алейкум, братья! Решением Шевченковского районного суда Служба безопасности Украины обязана внести в ЕРДР сведения о фактах совершения Ленуром Ислямовым преступлений по ст.ст. 110, 111 УК Украины!!!

Думаю, служба не дремлет и арестует наконец пособника и колаборанта, принимавшего участие в деятельности оккупационного правительства полуострова с апреля по июнь 2014 года», – написал Рыбин.

Напомним, до своего бегства на Украину в июне 2014 года, Ленур Ислямов занимал должность и.о. вице-премьера Крыма с апреля по май 2014 года. В правительстве он отвечал за ЖКХ, строительство и решение жилищных проблем депортированных. Однако был уволен за неудовлетворительную работу.

Позже Ислямов перебрался в Киев и организовал продовольственную, энергетическую и водную блокады Крыма. Кроме того, создал крымско-татарское вооружённое формирование для организации диверсий на полуострове.

Как сообщал «Новый День», обвинения в отношении Ислямова на Украине звучат не впервые.

В январе прошлого года украинская прокуратура уже посылала бывшему крымскому вице-премьеру «черную метку».

Позже украинские националисты потребовали разогнать запрещённый в РФ «Меджлис» и посадить Ислямова.

Поводом для выпада в сторону «Меджлиса» послужило заявление гендиректора телеканала «АТR» Ленура Ислямова, пригрозившего Киеву: если Верховная Рада официально не сделает из Крыма «национально-территориальную автономию», группировка «будет принимать решение». По словам Ислямова, крымские татары, в случае безучастности Киева, будут требовать «вообще своей независимости», и подчеркнул, что они сами способны «найти инструменты для освобождения Крыма».



Симферополь, Иван Капустин



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