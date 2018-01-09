Украинская прокуратура послала Ислямову «черную метку»: неприкасаемых нет

Ярый противник российского Крыма, один из организаторов блокады полуострова Ленур Ислямов может стать на Украине фигурантом уголовного дела о государственной измене.

Как уже сообщал «Новый День», в Киеве задержали бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. В украинский период он занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи республиканской больницы имени Семашко, а в марте 2014 года возглавил министерство здравоохранения Крыма. Правда, министерское кресло занимал недолго: уже в июне того же года глава республики Сергей Аксенов предложил чиновнику, замеченному в коррупционных схемах, уволиться. Отставной чиновник тут же сбежал на Украину, где прикупил квартиру в украинской столице и земельный участок с коттеджем в курортном Скадовске на берегу Чёрного моря. Накануне стало известно, что суд отправил Михальчевского по арест на 30 суток: его обвиняют в изменении государственного строя в Крыму.

Аналогичное обвинение может быть выдвинуто и антикрымскому активисту, организатору блокады полуострова Ленуру Ислямову.

«Уголовное производство, в рамках которого Михальчевскому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, расследуется правоохранительными органами с 2015-го года, – заявил зампрокурора так называемой АР Крым Александр Удовиченко, отвечая на вопрос, будет ли привлечен к ответственности Ислямов, занимавший после референдума 2014 года в правительстве Крыма более высокий пост, чем Михальчевский. – Это одно общее дело по факту возможного совершения представителями государственных органов Украины государственной измены и помощи в подрывной деятельности. В рамках этого устанавливается весь перечень госслужащих, перечень органов и многое другое. И вычленяются отдельно взятые граждане, их действиям дается оценка в случае сбора доказательств. У нас нет привязки к личностям, мы следуем сухо букве закона, и в случае, если будут добыты доказательства по поводу того или иного гражданина Украины, который мог совершить преступную деятельность в тот период, действиям будет дана оценка, у нас неприкасаемых нет».

Удовиченко не стал уточнять, много ли собрано доказательств в отношении Ислямова, подчеркнув: «Работа по сбору доказательств ведется в отношении всех лиц… Еще раз повторюсь – неприкасаемых нет, в случае установления фактов всему будет дана оценка».

Напомним, со 2 апреля по 28 мая 2014 года Ислямов занимал пост вице-премьера Республики Крым, курируя вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и жилищно-коммунальной сферы. Через некоторое время после отставки уехал на Украину и стал одним из организаторов блокады полуострова, сохранив при этом в Крыму большую часть бизнеса.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.01.18

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