Беглый министр прикупил добротные украинские «хатынки» на уворованные в Крыму деньги (СКРИН)

Уволенный в июне 2014 года по подозрению в коррупции экс-министр здравоохранения Крыма Пётр Михальчевский не сидел всё это время сложа руки, а прилежно занимался обустройством семейного быта. Михальчевский не стал испытывать судьбу близким знакомством с российским правосудием и предпочёл перебраться на Украину.

Накануне стало известно, что до того, как к беглому крымскому коррупционеру нагрянула в Киеве СБУ, он успел приобрести квартиру в украинской столице и земельный участок с коттеджем в курортном Скадовске на берегу Чёрного моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующие документы с комментарием опубликовал в соцсетях близкий к главе МВД Украины боевик АТО, радикал и «общественный активист» Андрей Дзындзя.

«СБУ молодцы что поймали псевдо-министра Михальчевского, но почему раньше этого не сделали?! Ведь этот предатель еще в 2016 году засветился на территории Украины, когда купил дом в городе Скадовске. А квартира в Киеве, в которой его задержала СБУ, куплена в начале 2017 года, оформлена на жену Михальчевского! Как-то непрофессионально с их стороны!» – пожурил националист руководство Службы безопасности Украины.

Как сообщал «Новый День», вчера в квартиру Михальчевского в Киеве пришли с обыском сотрудники СБУ. Экс-министра здравоохранения Крыма обвиняют на Украине «в изменении государственного строя в Крыму».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.01.18

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