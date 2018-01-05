Забирайте, не жалко: СБУ схватила беглого крымского министра, приложившего руку к развалу минздрава республики

Служба безопасности Украины задержала экс-министра здравоохранения республики Крым Петра Михальчевского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в украинской столице бывший крымский чиновник проживал в недостроенной многоэтажке.

В настоящее время сотрудники СБУ проводят обыски в «квартире» Михальчевского. Бывший госслужащий будет доставлен в СБУ для проведения следственных действий.

По информации украинских СМИ, у Михальчевского изъяли российские документы и паспорт гражданина Украины, которые экс-министр хранил по месту жительства. Чиновника обвиняют в изменении государственного строя в Крыму, однако официальную версию задержания пока не обнародовали.

Отметим, Михальчевский возглавил министерство здравоохранения Крыма в марте 2014 года. Однако на своем посту министр пробыл недолго: в июне этого же года глава республики Сергей Аксенов предложил уволиться замеченному в коррупционных схемах чиновнику. Вместе с ним были уволены и его замы.

Известно, что уходу Михальчевского предшествовал скандал с украденной гуманитарной помощью. По факту хищений были возбуждены уголовные дела, а своих должностей лишились сразу несколько главврачей крымских больниц.

В украинский период Михальчевский занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи республиканской больницы имени Семашко и являлся подчиненным экс-министра здравоохранения тогда еще АРК Сергея Донича, впоследствии также уволенного с поста ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Как сообщал «Новый День», в марте прошлого года экс-прокурор республики, депутат Госдумы России Наталья Поклонская обратилась в прокуратуру из-за большого количества ошибок крымских врачей, которые по ее мнению, прикрывали чиновники министерства здравоохранения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.01.18

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