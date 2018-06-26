На Украине передали в суд дело бывшего крымского министра

На Украине передали в суд дело экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.

Как уже сообщал «Новый День», бывший крымский чиновник был задержан в Киеве, где он жил в недостроенной многоэтажке.

В украинский период Михальчевский занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи республиканской больницы имени Семашко, в марте 2014 года возглавил министерство здравоохранения Крыма, однако в июне того же года глава республики Сергей Аксенов предложил чиновнику, замеченному в коррупционных схемах, уволиться. Вместе с ним работы лишились и его замы. Отставной чиновник тут же сбежал на Украину, где прикупил квартиру в украинской столице и земельный участок с коттеджем в курортном Скадовске на берегу Чёрного моря.

При задержании у Михальчевского изъяли российские документы и паспорт гражданина Украины. Чиновника обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене. Михальчевский свою вину отрицает и заявляет, что в референдуме о статусе Крыма в 2014 году не участвовал.

Сейчас он находится под стражей. Дело будет рассматривать Апелляционный суд Киева.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.06.18

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