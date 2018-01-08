Экс-министра здравоохранения Крыма отправили под арест

Бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского отправили под арест на 30 суток. Такое решение принял суд Херсона, удовлетворив ходатайство прокуратуры несуществующей АР Крым.

Как уже сообщал «Новый День», бывший крымский чиновник был задержан в Киеве, где он жил в недостроенной многоэтажке.

В украинский период Михальчевский занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи республиканской больницы имени Семашко, в марте 2014 года возглавил министерство здравоохранения Крыма, однако в июне того же года глава республики Сергей Аксенов предложил чиновнику, замеченному в коррупционных схемах, уволиться. Вместе с ним работы лишились и его замы. Отставной чиновник тут же сбежал на Украину, где прикупил квартиру в украинской столице и земельный участок с коттеджем в курортном Скадовске на берегу Чёрного моря.

При задержании у Михальчевского изъяли российские документы и паспорт гражданина Украины. Чиновника обвиняют в изменении государственного строя в Крыму. Михальчевский свою вину отрицает и заявляет, что в референдуме о статусе Крыма в 2014 году не участвовал.

Отметим, прокуратура требовала для чиновника 60 суток содержания под стражей без права освобождения под залог, но суд решил начать с 30 суток ареста.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.01.18

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