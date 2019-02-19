Киевский суд продлил арест экс-главе Минздрава Крыма по обвинению в госизмене

Судья Днепровского районного суда Киева Мирослава Марченко продлила арест бывшему министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому на два месяца – до 18 апреля. Экс-чиновника обвиняют в государственной измене и сепаратизме.

Адвокат Михальчевского Валентин Рыбин подал ходатайство об отводе судей, но оно было отменено. Кроме того, правозащитник просил перевести Михальчевского под домашний арест. Прокурор Роман Мурачев в свою очередь заявил, что содержание под стражей необходимо продлить, так как обвинения в адрес бывшего министра обоснованны.

Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.

Как писал «Новый День», Михальчевского задержали 5 января 2018 года в Киеве. У него были изъяты паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, которые, по оценке украинских служителей Фемиды, указывают на его сотрудничество с российскими властями. Позже Михальчевского обвинили в госизмене и поместили под стражу.

В украинский период Михальчевский занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи республиканской больницы имени Семашко, в марте 2014 года возглавил министерство здравоохранения Крыма, однако в июне того же года глава республики Сергей Аксенов предложил чиновнику, замеченному в коррупционных схемах, уволиться. Вместе с ним работы лишились и его замы. Отставной чиновник тут же сбежал на Украину, где прикупил квартиру в украинской столице и земельный участок с коттеджем в курортном Скадовске на берегу Чёрного моря.

Отметим, также, что вчера стало известно, что суд на Украине обязал СБУ возбудить еще одно уголовное дело о госизмене. На этот раз в отношении бежавшего в Киев от Русской весны организатора антироссийского вооружённого формирования и одного из идеологов блокады Крыма Ленура Ислямова.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 19.02.19

Украинское посольство в США подключилось к гонениям на фильм «Т-34». / Самолеты-шпионы США зачастили к берегам Крыма: очередной разведчик облетел полуостров. / Соавтор учебника по истории Крыма встал на защиту скандального учебного пособия. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»