Поклонская «натравила» прокуратуру на Минздрав Крыма: слишком много врачебных ошибок

Публикации за 16.02.17

Минздраву Крыма предстоит серьезная проверка – экс-прокурор республики, депутат Госдумы России Наталья Поклонская считает, что в министерстве пытаются замять серьезные инциденты с врачебными ошибками. В том числе, и повлекшие смерть пациентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для организации проверки Поклонская обратилась к прокурору Крыма Олегу Камшилову.

«Мной подготовлен депутатский запрос об изучении и анализе материалов доследственных проверок и уголовных дел данной категории. Я попросила взять их на особый контроль руководителями надзорного ведомства и дать оценку всем заключениям Минздрава Республики Крым, по которым не установлены нарушения, а органами следствия приняты решения о наличии признаков состава уголовного преступления», – цитирует «Лайф» Поклонскую.

В качестве одного из примеров Поклонская привела случай со смертью пациентки онкодиспансера, который произошел в 2015 году, когда депутат сама возглавляла республиканскую прокуратуру. Проверка Минздрава показала, что женщина умерла из-за последствий заболевания раком, но независимая экспертиза и Росздравнадзор установили, что причиной ее гибели стали ошибки медперсонала. Врачи оперировали пациентку без проведения диагностики: оказалось, что она принимала препарат для разжижения крови, и операция привела к обильному кровотечению и смерти. При этом в больнице не стали проводить вскрытие женщины.

«Со слов родных, которые похоронили своего близкого человека из-за такого лечения, помимо пережитого горя, им пришлось столкнуться с бездушным, а иногда и оскорбительным отношением медперсонала. В том числе, один из лечащих врачей онкодиспансера позволила себе заявить, что пациентка все равно бы умерла», – говорит Поклонская.

Еще один резонансный случай, на который указывает депутат, произошел в Ялте – 10-летний мальчик попал в городскую больницу с открытым переломом плеча, но после хирургической операции ему пришлось ампутировать руку. Как выяснили специалисты Ровздравнадзора, заведующий детским хирургическим отделением не имел права проводить операцию, но ответственности за это так и не понес.

«Очень жаль, что, несмотря на все усилия главы республики, которым не раз принимались волевые кадровые решения, за три года профильным министерством не настроена работа внутриведомственного контроля за качеством медицинской помощи на территории Крыма», – сетует Поклонская.

Отметим, что нынешний министр здравоохранения Крыма Александр Голенко – уже четвертый руководитель ведомства за весь период его существования после воссоединения республики с Россией. Должность он получил в ноябре 2015 года. До него Минздравом успели поруководить Александр Бахарев, Петр Михальчевский и Александр Могилевский.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2016 года прокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения в работе министерства здравоохранения республики. Ведомство обвинили в том, что оно оказалось неспособно обеспечить крымчан лекарствами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Причем связали это в том числе и с неэффективным освоением выделенных денег. Также вызвали претензии у надзорного ведомства сроки ожидания пациентами диагностических исследований и затягивание сроков ремонта медучреждений.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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