Недосмотрела: в Крыму семейный врач пойдет под суд за смерть своего пациента

Публикации за 23.05.17

В Крыму будут судить семейного врача за смерть пациента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина допустила нарушения при проведении осмотра, что привело к гибели человека.

Расследованием уголовного дела в отношении врача, работавшей в Советской районной больнице, занимался Кировский межрайонный следственный отдел Следкома России по Крыму. По информации правоохранителей, инцидент произошел в июле 2016 года. В больницу поступил мужчина, пожаловавшись на плохое самочувствие, но врач не провела полную диагностику, из-за чего он скончался.

Теперь ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Дело направлено в суд.

Как уже сообщал «Новый День», экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала министерство здравоохранения республики, заподозрив его в попытках замять случаи с врачебными ошибками. По ее мнению, кадровые перестановки в руководстве министерства не привели к улучшению качества медицинской помощи в Крыму.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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