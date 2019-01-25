10,6 лет колонии: в Крыму всерьёз взялись за боевиков Ислямова

Ленинский районный суд Республики Крым приговорил к лишению свободы участника незаконного вооружённого формирования.

Участник «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана» 24-летний Февзи Саганджи признан виновным в преступлениях против российского крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Ленинский районный суд Республики Крым признал Февзи Саганджи виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы», – ссылается на ведомство Крыминформ.

Установлено, что в январе 2016 года Саганджи добровольно вступил в ряды батальона возглавляемого Ленуром Ислямовым, который находится в федеральном розыске, в том числе, за организацию блокады Крыма.

24-летний крымчанин отправился в «Незалежную» сразу после оформления гражданства РФ. По данным следствия, молодой человек в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования имени Челебиджихана.

«По октябрь 2017 года он принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации», – сообщала в апреле пресс-служба ФСБ Крыма.

Вооружённое формирование участвовало в карательных операциях в Донбассе и устраивало вооружённые провокации на границе с Крымом в Херсонской области. В задачи батальона входила подготовка и организация диверсий в республике.

«Являясь членом указанного незаконного вооруженного формирования, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки», – уточнили в ФСБ.

В сентябре 2017 года боевик покинул батальон и скрывался на территории российского полуострова. Однако был задержан апреле 2018 года сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Гражданину Саганджи инкриминируется часть 2 статьи 208 УК РФ.

Напомним, накануне Киевский районный суд Симферополя отправил под арест другого участника батальона – предполагаемого личного охранника Ленура Ислямова.

«Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 марта 2019 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Кадырову Э.О. меры пресечения, не связанной с содержанием его под стражей, отказано», – сообщили в суде.

Кроме того, в декабре предъявлено обвинение ещё одному боевику батальона имени Номана Челебиджихана из политической группировки «Аскер» за хранение боеприпасов и взрывчатки в особо крупных размерах. Экстремист был задержан во время возвращения в Крым на пункте пропуска «Джанкой» 12 декабря.

Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (боевое крыло политического формирования «Аскер») был создан в конце 2015 года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым. В 2014 году он занимал пост вице-премьера Крыма, а затем сбежал на Украину.

В задачи батальона входила подготовка диверсий в республике. «Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Отметим, что в России против Ислямова возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

Симферополь, Иван Капустин

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