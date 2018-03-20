Бойцу крымско-татарского батальона светит 15 лет тюрьмы

В Крыму Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело в отношении гражданина России, который почти год воевал в составе крымско-татарского батальона имени Челебиджихана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24-летний крымчанин получил гражданство РФ и отправился в «Незалежную». По данным следствия, молодой человек в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования имени Челебиджихана.

«По октябрь 2017 года он принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ФСБ Крыма. Уголовное дело возбуждено по статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, крымско-татарский батальон имени Челебиджихана был создан в 2016 году. Бандформирование дислоцируется в Херсонской области Украины. Костяк батальона составляют наемники, исповедующие ислам радикального толка. Мусульманские богословы Крыма издали фетву (религиозное правовое решение), запрещающую крымским мусульманам вступать в батальон.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 20.03.18

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