Джемилев затевает войну на границе с Крымом

Создание мусульманского военного подразделение на Украине затягивается: Минобороны не доверяет крымским татарам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам организатора крымской блокады Мустафы Джемилева, ранее президент Украины Петр Порошенко и министр обороны страны Степан Полторак заявили, что в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, будет создан военный батальон, в котором будут служить только крымские татары. Джемилев утверждает, что служить в подразделении намерены и мусульмане, которых сейчас призывают в российскую армию в Крыму. По его словам, если подразделение будет создано, то мусульмане обязательно покинут полуостров и вступят в ряды крымско-татарского батальона.

Между тем, беглый крымчанин Джемилев пожаловался, что Минобороны намеренно затягивает с формированием мусульманского подразделения:

«Все зависло. Но из кулуарных таких разговоров, очень странные вещи говорят. Вот доводы такие, что крымские татары, если будет отдельное подразделение, они будут еще и на границе, они будут выполнять приказы Меджлиса (запрещен в РФ – прим. НД), а не командования, во-вторых, они могут там создать какой-то конфликт. В результате Украина окажется перед фактом нового фронта. И третье, очень странное, это как разделение шкуры неубитого медведя – говорят, если у крымских татар будет отдельное воинское подразделение, после освобождения они будут полностью там контролировать и установят свою крымско-татарскую власть», – цитирует Джемилева «Политнавигатор».

Как сообщал «Новый День», крымские татары, бежавшие после воссоединения Крыма с РФ, воюют в составе крымско-татарского батальона имени Челебиджихана. Бандформирование насчитывает порядка 250 «воинов». В отношении одного из бойцов в Крыму Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело. Молодой человек задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 20.03.18

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