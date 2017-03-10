Задержанный в Крыму «аскеровец» обещал «больше так не делать» / Участника батальона «Аскер» оштрафовали и отпустили восвояси

Публикации за 10.03.17

Армянский городской суд Крыма оштрафовал на 5 тысяч рублей «аскеровца», который в феврале текущего года пытался пересечь крымско-украинскую границу.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», задержанный пограничниками нарушитель границы признался, что входил в ряды незаконного вооруженного формирования – батальон «имени Номана Челебиджихана», известный также как «Аскер».

Однако, по словам главы госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова, «аскеровец» не успел совершить преступления в составе батальона, поэтому суд применил административное наказание в виде штрафа и отпустил его на свободу.

«От него также получен отказ от участия в данной бандгруппировке, которая именуется «Аскер» или добровольческий крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», – цитируют Смирнова РИА «Новости».

Напомним, что крымско-татарский батальон «им. Номана Челебиджихана» был создан в конце 2015-го года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.03.17

Севастополь и Крым в честь воссоединения с Россией будут отдыхать 3 дня. / В Севастополе ночью из дома исчез ребёнок (ФОТО). / На Украине обвинили Сбербанк в финансировании военных действий в ДНР И ЛНР. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»