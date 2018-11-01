В Крыму схвачен боевик крымско-татарского формирования «Аскер»

В Кировском районе Крыма задержан участник незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», боевик входил в состав так называемого батальона имени Номана Челебиджихана, принимавшего активное участие в блокаде Крымского полуострова и в карательных рейдах в Донбассе.

Операция по задержанию проведена пограничниками совместно с оперативниками крымского управления ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 22-летний житель Кировского района Республики Крым прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, и в период с 2016 по 2018 годы входил в состав батальона имени Номана Челебиджихана и общественного формирования «Аскер», а также являлся активным участником так называемой экономической блокады Крыма», – сообщили в Погрануправлении.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 208, часть 2 УК РФ – организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

В ходе обысков по местам проживания боевика изъяты средства коммуникации и компьютерная техника.

Районным судом Симферополя жителю Кировского района Республики Крым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, что крымско-татарский батальон «им. Номана Челебиджихана» был создан в конце 2015-го года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Как сообщал «Новый День», в марте прошлого года в Армянске был задержан один из членов незаконного батальона, однако суд принял во внимание, что «аскеровец» не успел совершить никаких преступлений, и назначил ему административный штраф.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.18

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