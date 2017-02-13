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Крым

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Публикации за 13.02.17

СМИ: в Чонгаре разгромили базу крымскотатарского батальона Ислямова / Всех «аскеров» положили на пол

СМИ: в Чонгаре разгромили базу крымскотатарского батальона Ислямова Всех «аскеров» положили на пол

Крымскотатарский батальон «им. Номана Челебиджихана», созданный для «ударов» по Крыму, подвергся нападению неизвестных.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», накануне в херсонском селе Чонгар вооруженные люди в форме захватили базу батальона, протаранив ограждения и палатки БТР-ом.

По сообщению украинских СМИ, неизвестные сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего силой положили на пол всех, кто в это время находился на территории базы.

Информация о пострадавших пока не поступала. Официальный Киев также не комментирует произошедшее.

«Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой положили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет ", – цитируют украинские СМИ местное издание.

Позже вооруженные силы Украины распространили заявление, в котором отрицают свою причастность к инциденту.

Накануне экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко сообщил на своей странице в социальных сетях, что произошел очередной конфликт между жителями села и татарским ислямовским батальоном. Бойцы подразделения начали приставать к проезжающим. Одного из них избили.

«Жители вызвали нацгвардию, которая вступилась за пострадавших. Кто-то с ислямовского батальона достал автомат и открыл стрельбу. Как жители сообщили, что была перестрелка, 1 человек погиб, 1 получил ранение. На место происшествия выехал начальник УВД области», – пишет Журавко.

Напомним, что крымскотатарский батальон «им. Номана Челебиджихана» был создан в конце 2015-го года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 13.02.17

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