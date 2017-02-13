СМИ: в Чонгаре разгромили базу крымскотатарского батальона Ислямова / Всех «аскеров» положили на пол

Публикации за 13.02.17

Крымскотатарский батальон «им. Номана Челебиджихана», созданный для «ударов» по Крыму, подвергся нападению неизвестных.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», накануне в херсонском селе Чонгар вооруженные люди в форме захватили базу батальона, протаранив ограждения и палатки БТР-ом.

По сообщению украинских СМИ, неизвестные сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего силой положили на пол всех, кто в это время находился на территории базы.

Информация о пострадавших пока не поступала. Официальный Киев также не комментирует произошедшее.

«Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой положили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет ", – цитируют украинские СМИ местное издание.

Позже вооруженные силы Украины распространили заявление, в котором отрицают свою причастность к инциденту.

Накануне экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко сообщил на своей странице в социальных сетях, что произошел очередной конфликт между жителями села и татарским ислямовским батальоном. Бойцы подразделения начали приставать к проезжающим. Одного из них избили.

«Жители вызвали нацгвардию, которая вступилась за пострадавших. Кто-то с ислямовского батальона достал автомат и открыл стрельбу. Как жители сообщили, что была перестрелка, 1 человек погиб, 1 получил ранение. На место происшествия выехал начальник УВД области», – пишет Журавко.

Напомним, что крымскотатарский батальон «им. Номана Челебиджихана» был создан в конце 2015-го года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 13.02.17

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