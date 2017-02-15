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Крым

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Публикации за 15.02.17

«Кто такие, что здесь надо?» Ислямовских «аскеров» не боятся даже херсонские таксисты
Фото 7joke.ru

«Кто такие, что здесь надо?» Ислямовских «аскеров» не боятся даже херсонские таксисты

На херсонской стороне крымской границы развернулась война всех против всех за незаконный контроль над украинскими пропускными пунктами.

Как передает корреспондент РИА , бандитское вооруженное формирование, известное под названием батальон имени Номана Челебиджихана, теряет монопольное право на сбор мзды с проезжающих.

Как ивестно, боевики пытаются пресекать любое неподконтрольное им сообщение между полуостровом и Украиной, чем вызвали недовольство местных таксистов. Взбунтовавшиеся извозчики окружили территорию батальона и пытались отобрать у «аскеров» базу. Правда, осада таксистов продолжалась недолго: через пару часов они разъехались. Но обещали вернуться.

«Сейчас они требуют от головы сельсовета с.Чонгар сделать общее собрание и выдать себя, как пострадавшую сторону перед СБУ, прокуратурой, полицией», – сообщила пресс-служба батальона. Сам же организатор блокады Крыма Ленур Ислямов жалуется со всех трибун на таксистов и обвиняет их в сепаратизме и связях с ФСБ.

В социальных сетях пользователи высмеивают боевиков, жалующихся на извозчиков: «По идее, батальон сможет отбить атаку таксистов… Нет?».

Напомним, за последние два дня это уже второй конфликт: накануне в херсонском селе Чонгар вооруженные люди в форме , протаранив ограждения и палатки БТР-ом.

Армянск, Анастасия Зук

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