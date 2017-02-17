На крымско-украинской границе задержан еще один диверсант

Публикации за 17.02.17

В Крыму задержан очередной диверсант: 19-летний юноша проходил подготовку к совершению диверсионно-террористических актов в батальоне «Аскер». Об этом сообщила пограничная служба УФСБ России по РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек пытался попасть на территорию полуострова в обход пункта пропуска.

«В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона имени Номана Челибиджихана», – сообщили в крымском УФСБ. Задержанный рассказал, что инструкторы учли бойцов незаметно передвигаться в населенных пунктах и на открытых пространствах, закладывать взрывчатку, собирать разведданные. По словам юноши, их готовили к совершению терактов в Крыму.

По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Платон Ефимчук

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