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Среда, 23 января 2019, 19:51 мск

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Крымский суд заключил под стражу телохранителя Ислямова

Киевский районный суд Симферополя оправил под арест личного охранника организатора блокады Крыма Ленура Ислямова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба суда.

«Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 марта 2019 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Кадырову Э.О. меры пресечения, не связанной с содержанием его под стражей, отказано», – ссылается Крыминформ на представителя суда.

Напомним, сегодня оперативниками ФСБ был задержан участник националистического «батальона имени Номана Челебиджихана» и личный охранник Ленура Ислямова – создателя данного незаконного вооружённого формирования.

Против боевика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ – участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства.

Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (боевое крыло политического формирования «Аскер») был создан в конце 2015 года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым. В 2014 году он занимал пост вице-премьера Крыма, а затем сбежал на Украину.

Вооружённое формирование участвовало в карательных операциях в Донбассе и устраивало вооружённые провокации на границе с Крымом. В задачи батальона входила подготовка диверсий в республике.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Отметим, что в России против Ислямова возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

Симферополь, Иван Капустин

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