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Крым

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Публикации за 03.03.17

Ислямов пожаловался на предателей и несмелых украинских «партизан», убежавших из Крыма

Ислямов пожаловался на предателей и несмелых украинских «партизан», убежавших из Крыма

После воссоединения Крыма с Россией территорию полуострова покинули даже проукраинские «партизаны»: побоялись, что будут наказаны за свою подрывную деятельность. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал представитель экстремистской группировки «Аскер» Ленур Ислямов.

Как передает корреспондент РИА , украинские военные перед организованным выходом из Крыма в 2014 году озвучили представителям ВС России засекреченную информацию об имеющихся на полуострове складах оружия, которые могли быть использованы диверсантами.

«Кстати, оборонительные концепции даже в Советском Союзе были у каждого города. Только так получилось, что при отступлении украинская армия даже эти позиции сдала в Крыму. Хотя, на самом деле, и схроны с оружием, и те люди, которые там должны были в партизанском движении быть, они были, и они были засекречены», – заявил Ислямов.

Примечательно, что рассказывая о «проступке» украинских военных, представитель «Аскера» пожаловался: ситуация была «пронизана предательством». При этом сам Ислямов, перед тем как сбежать на территорию Украины, уже после вхождения полуострова в состав России был назначен на должность вице-премьера крымского правительства, где некоторое время курировал вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и сферы ЖКХ. После отставки, вызванной его некачественной работой по разработке программ по обустройству реабилитированных народов и решением проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, он активизировал работу подконтрольных ему СМИ по дискредитации российского Крыма, используя крымско-татарский фактор.

К слову, другой украинский политик, также имеющий отношение к экстремистам – народный депутат Мустафа Джемилев, выступил с заявлением, что в крымских органах власти есть предатели России, готовые сбежать на Украину и передать «важную информацию». Главным условием они называют свою безопасность, в рамках чего в СБУ должны пообещать не применять к ним меры за их поддержку проведения референдума и последующего включения Крыма в состав РФ. Конкретных имен Джемилев называть пока не стал.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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