Схвачен личный охранник организатора блокады Крыма

Оперативниками ФСБ задержан участник националистического «батальона имени Номана Челебиджихана» и личный охранник Ленура Ислямова – создателя данного незаконного вооружённого формирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Подозреваемый является крымчанином 1994 года рождения.

«Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды «батальона» и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира незаконного вооруженного формирования – Ислямова Л.Э. и выполнение поставленных им задач», – сообщили в ФСБ.

Против боевика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ – участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства.

Напомним, сегодня росийские силовики провели обыски в домах двух боевиков националистического батальона имени Номана Челебиджихана из политической группировки «Аскер».

Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (боевое крыло политического формирования «Аскер») был создан в конце 2015 года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым. В 2014 году он занимал пост вице-премьера Крыма, а затем сбежал на Украину.

Вооружённое формирование участвовало в карательных операциях в Донбассе и устраивало вооружённые провокации на границе с Крымом. В задачи батальона входила подготовка диверсий в республике.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Отметим, что в России против Ислямова возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.01.19

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