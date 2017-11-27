Организатор блокад Крыма остался без имущества на полуострове и в Москве

На аукционе распродали недвижимость организатора двух блокад Крыма Ленура Ислямова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году провели 10 аукционов, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. При этом в ноябре из-за маленького количества желающих приобрести землю и недвижимость Ислямова все же распродали с молотка – по ценам ниже рыночных. Общая стоимость вырученных средств составила 51,7 млн рублей.

Так, оздоровительный центр под Ялтой вместе с земельным участком при стартовой стоимости в 106 млн рублей были проданы за 32 млн. Двухэтажное офисное здание площадью 480,3 квадратных метра в центре Симферополя при начальной цене 29,1 млн рублей, «ушло» за 16,1 млн рублей. Также проданы два машино-места в центре Москвы за 3,6 млн рублей (рыночная стоимость 6,6 млн рублей).

Кроме того, в феврале следующего года на торги будет выставлено и имущество супруги организатора крымских блокад, стоимость которого оценивается в 600 тыс рублей, пишет Life со ссылкой на свои источники.

Отметим, что процедура банкротства в отношении предпринимателя и его супруги была введена по заявлению Сбербанка, которому чета должна более 1,2 млрд рублей. Среди других крупнейших кредиторов Ислямовых значатся «Еврокредит», «Автоторгбанк» и «Азия-инвест банк».

Как сообщал «Новый День», Ислямов является организатором продуктовой и энергетической блокад Крыма. При этом сам Ислямов, перед тем как сбежать на территорию Украины, уже после вхождения полуострова в состав России был назначен на должность вице-премьера крымского правительства, где некоторое время курировал вопросы обустройства репатриантов, водоснабжения и сферы ЖКХ. После отставки, вызванной его некачественной работой по разработке программ по обустройству реабилитированных народов и решением проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, он активизировал работу подконтрольных ему СМИ по дискредитации российского Крыма, используя крымско-татарский фактор.

Симферополь, Анастасия Зук

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