В Крыму проводятся обыски в домах двух боевиков группировки «Аскер»

В Крыму силовики начали обыски в домах двух боевиков националистического батальона имени Номана Челебиджихана из политической группировки «Аскер».

По данным пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю, сотрудники спецслужбы проводят оперативно-розыскные мероприятия по месту регистрации и проживания участников незаконного вооруженного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Имена боевиков не оглашаются. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

Напомним, что крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (боевое крыло политического формирования «Аскер») был создан в конце 2015 года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым. В 2014 году он занимал пост вице-премьера Крыма, а затем сбежал на Украину.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Отметим, что в России против Ислямова возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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