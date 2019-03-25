Экс-советник Авакова: Боевики Чубарова-Ислямова хотят только грабить, а не воевать за «Незалежную»

Вооружённые до зубов боевики запрещённого в РФ меджлиса всеми способами избегают боевых действий на передовой в Донбассе, но зато с удовольствием мародёрствуют на Херсонщине, поближе к Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такими обвинениями в адрес военизированных группировок меджлиса в эфире телеканала «NewsOne» выступил одиозный украинский националист Илья Кива – бывший советник главы МВД Украины Арсена Авакова.

«У нас был ряд конфликтов, и с отдельными личностями татарской национальности, которые почему-то на тот момент были удобны власти, а их деяния на границе с оккупированной территорией Крым... О них мы ещё услышим не одну историю.

А на тот момент я там занял очень жёсткую позицию, что грабить вы точно проезжающие автомобили не будете, устанавливать свои порядки вы точно здесь не будете, здесь законы Украины, и блокпосты с получением денег с проезжающих – это не работает.

Тогда мне этого не давали говорить, потому что – «что вы, что вы! Татары – это священная корова!»... Да послушайте, что-то я не сильно много вас на фронте видел.

Да, у меня есть друзья-татары, которые с 2014 года пошли и наверное держат оружие до сих пор в руках. Но, во всяком случае, те, которые были на границе с оккупированной территорией Крым, там что-то сильно желающих попасть на фронт не было, а оружия мы у них потом нашли более чем достаточно – вот эти добровольческие батальоны, «Аскер» или как там они назывались, когда там нашли и пулемёты, и гранатомёты», – с возмущением вспоминает Кива.

«Только об этом тогда не давали говорить, затыкали рот, потому что власти было неудобно, чтобы мы как-то это якобы освободительное движение татар использовали в негативном свете. Но ничего, правда одна, рано или поздно мы её узнаем», – цитирует экс-советника Авакова «ПолитНавигатор».

Напомним, суд на Украине обязал СБУ возбудить уголовное дело против бежавшего в Киев от Русской весны организатора антироссийского вооружённого формирования и одного из идеологов блокады Крыма Ленура Ислямова.

Радикала обвиняют в госизмене.

В российском Крыму Ислямов и члены его батальона, также обвиняются в преступлениях против РФ.

В январе оперативниками ФСБ задержан участник националистического «батальона имени Номана Челебиджихана» и личный охранник Ленура Ислямова.

Ранее на полуострове у другого боевика из группировки «Аскер» нашли схрон с 12 килограммами тротила.

Напомним, что крымско-татарский батальон «им. Номана Челебиджихана» (боевое крыло политического формирования «Аскер») был создан в конце 2015-го года одним из идеологов блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

«Задачи этого батальона – наносить удары таким образом, где мы только можем знать. Мы знаем в Крыму все тропы и родники. От крымских татар ждут в Крыму, что мы будем приближать его освобождение», – так сформулировал цели незаконного вооруженного формирования его создатель.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.03.19

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