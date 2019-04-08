российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 апреля 2019, 17:36 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

На YouTube заблокирован телеканал ATR Ислямова по требованию Роскомнадзора

Американский поисковик Google подчинился требованию Роскомнадзра и запретил прямые трансляции бывшего крымского телеканала ATR на YouTube.

Напомним, лишённый в России лицензии телеканал курируется запрещённым в РФ «меджлисом» и принадлежит организатору блокад Крыма, бежавшему в Киев бизнесмену Ленуру Ислямову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о блокировке ATR на YouTube сообщил сам владелец телеканала.

Ислямова особенно возмущает, что заблокированы эфиры с сюжетами об арестованных в Крыму членах террористической религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

«Компания Google выполняет распоряжения «русских» блокирует в Украине видео телеканала ATR. Причём «клаймы» приходят на видео, где тема эфира – адвокаты задержанных крымских татар.

Прямой эфир телеканала уже заблокирован , теперь Google грозиться заблокировать , по решению Роскомнадзора , весь аккаунт первого крымскотатарского телеканала. Мистика , но это так!» – возмущается экстремист.

Напомним, оперативники ФСБ Крыма задержали в Ростове-на-Дону трех жителей полуострова, которые подозреваются в юридическом и медийном пособничестве запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Ранее в Крыму были задержаны 20 членов экстремистской организации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.04.19

Церковь Петра Порошенко грозит огнём ада голосующим за Зеленского. / Глава крымского Минфина взяла на себя провал с введением курортного сбора. / Самолет, вылетевший из Симферополя, экстренно вернули в Крым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

ФСБ Крыма поймала в Ростове-на-Дону бежавших с полуострова пособников террористов

Экс-советник Авакова: Боевики Чубарова-Ислямова хотят только грабить, а не воевать за «Незалежную»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Видеорепортаж, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,

Новости партнеров