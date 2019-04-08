На YouTube заблокирован телеканал ATR Ислямова по требованию Роскомнадзора

Американский поисковик Google подчинился требованию Роскомнадзра и запретил прямые трансляции бывшего крымского телеканала ATR на YouTube.

Напомним, лишённый в России лицензии телеканал курируется запрещённым в РФ «меджлисом» и принадлежит организатору блокад Крыма, бежавшему в Киев бизнесмену Ленуру Ислямову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о блокировке ATR на YouTube сообщил сам владелец телеканала.

Ислямова особенно возмущает, что заблокированы эфиры с сюжетами об арестованных в Крыму членах террористической религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

«Компания Google выполняет распоряжения «русских» блокирует в Украине видео телеканала ATR. Причём «клаймы» приходят на видео, где тема эфира – адвокаты задержанных крымских татар.

Прямой эфир телеканала уже заблокирован , теперь Google грозиться заблокировать , по решению Роскомнадзора , весь аккаунт первого крымскотатарского телеканала. Мистика , но это так!» – возмущается экстремист.

Напомним, оперативники ФСБ Крыма задержали в Ростове-на-Дону трех жителей полуострова, которые подозреваются в юридическом и медийном пособничестве запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Ранее в Крыму были задержаны 20 членов экстремистской организации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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